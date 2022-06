Innaffiare le tue piante d’estate: vai in vacanza senza pensieri! (Di sabato 25 giugno 2022) Durante la stagione estiva le piante necessitano di molta acqua e lasciarle senza una corretta irrigazione se si parte per le vacanze, rischia di essere traumatico per loro creando poi una situazione di stress che potrebbe portarle ad essere completamente disidratate o addirittura morte. Quindi è necessario che qualcuno si occupi di loro e fornisca alle piante il sufficiente apporto di acqua. Ma cosa succede se non abbiamo nessuno che possa darci una mano? Niente paura! Esistono diversi modi per risolvere questo problema. Si seguito troverete ben cinque suggerimenti! 1 – Fare un irrigatore a goccia in casa E’ un sistema molto utile per piante di piccole e medie dimensioni. Farlo è molto semplice e necessita solamente di un filo di lana e un barattolo per ogni pianta da irrigare, oppure di una grande bacinella per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 25 giugno 2022) Durante la stagione estiva lenecessitano di molta acqua e lasciarleuna corretta irrigazione se si parte per le vacanze, rischia di essere traumatico per loro creando poi una situazione di stress che potrebbe portarle ad essere completamente disidratate o addirittura morte. Quindi è necessario che qualcuno si occupi di loro e fornisca alleil sufficiente apporto di acqua. Ma cosa succede se non abbiamo nessuno che possa darci una mano? Niente paura! Esistono diversi modi per risolvere questo problema. Si seguito troverete ben cinque suggerimenti! 1 – Fare un irrigatore a goccia in casa E’ un sistema molto utile perdi piccole e medie dimensioni. Farlo è molto semplice e necessita solamente di un filo di lana e un barattolo per ogni pianta da irrigare, oppure di una grande bacinella per ...

Pubblicità

annamariamoscar : Ecco l’ora giusta in cui dovresti innaffiare le tue piante - ZerounoTv : Ecco l’ora giusta in cui dovresti innaffiare le tue piante - greenMe_it : Ecco l’ora giusta in cui dovresti innaffiare le tue piante - sofiapisu95 : RT @greenMe_it: Tutti i trucchi per continuare ad innaffiare le tue piante anche mentre sei in vacanza -