Iniziato il nuovo sciopero di piloti ed equipaggi di Ryanair, Volotea ed Easyjet. Sindacati: “Condizioni di lavoro inaccettabili” (Di sabato 25 giugno 2022) Giornata difficile oggi per chi vola con le compagnie low cost. I piloti e gli assistenti di volo di Easyjet e Volotea, ma anche di Ryanair, Malta Air e la società CrewLink che gravita sempre nell’orbita del vettore irlandese, incrociano le braccia per 24 ore, con il solo rispetto delle fasce di garanzia mattutina (7-10) e serale (18-21). Una nuova protesta, dopo quella dell’8 giugno, che “si è resa necessaria” a fronte del “perdurare delle inaccettabili Condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare”, denunciano i Filt Cgil e UilTrasporti. Tre presidi si tengono presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino. Per Ryanair, Malta Air e Crewlink lo stop è coordinato a livello europeo. La protesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Giornata difficile oggi per chi vola con le compagnie low cost. Ie gli assistenti di volo di, ma anche di, Malta Air e la società CrewLink che gravita sempre nell’orbita del vettore irlandese, incrociano le braccia per 24 ore, con il solo rispetto delle fasce di garanzia mattutina (7-10) e serale (18-21). Una nuova protesta, dopo quella dell’8 giugno, che “si è resa necessaria” a fronte del “perdurare dellein cuie assistenti di volo sono costretti a lavorare”, denunciano i Filt Cgil e UilTrasporti. Tre presidi si tengono presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino. Per, Malta Air e Crewlink lo stop è coordinato a livello europeo. La protesta ...

Pubblicità

robymancio : Quello iniziato qualche settimana fa è un nuovo percorso che prevede cose fatto molto bene e altre meno. Bisogna a… - fattoquotidiano : Iniziato il nuovo sciopero di piloti ed equipaggi di Ryanair, Volotea ed Easyjet. Sindacati: “Condizioni di lavoro… - kaotic8087 : @LaEle010282 Comunque ha iniziato a sclerare da dopo che hanno fatto il nuovo profilo vai a capire perché - LinkaTv : E' iniziato The new world - il nuovo mondo su #iris Clicca qui per classifica tweet: - KateSteele89 : #blancalaserie iniziato il rewatch.. la scena in cui ho capito mi sarei innamorata di questo nuovo personaggio??e s… -