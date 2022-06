In fila per il concerto di Ultimo, al Maradona ressa e poche mascherine (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono incommentabili le immagini che arrivano dallo stadio Diego Armando Maradona. Ai botteghini centinaia di persone ammassate come capi di bestiame. Tutti in fila per entrare o per acquistare un biglietto valido per il concerto di ‘Ultimo’ in programma sabato sera. Ovviamente delle mascherine non si vede nemmeno l’ombra. Una ressa incontrollata che ha causato diversi svenimenti tra le persone in fila, complice anche il caldo. Scene che non dovremmo vedere dopo due anni di pandemia”. E’ quanto denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. “È evidente – spiega – che andavano prese decisioni diverse per evitare di creare questo caos e garantire il distanziamento tra le persone, perché con delle percentuali ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono incommentabili le immagini che arrivano dallo stadio Diego Armando. Ai botteghini centinaia di persone ammassate come capi di bestiame. Tutti inper entrare o per acquistare un biglietto valido per ildi ‘’ in programma sabato sera. Ovviamente dellenon si vede nemmeno l’ombra. Unaincontrollata che ha causato diversi svenimenti tra le persone in, complice anche il caldo. Scene che non dovremmo vedere dopo due anni di pandemia”. E’ quanto denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. “È evidente – spiega – che andavano prese decisioni diverse per evitare di creare questo caos e garantire il distanziamento tra le persone, perché con delle percentuali ...

