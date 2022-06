Pubblicità

ilfoglio_it : In Austria tuonano i critici della politica estera di Vienna. “E’ ora di schierarsi”. Nessun modello per l’Ucraina:… -

Il Foglio

Erano storie di un secolo costretto a fare i conti con la lacerazione che aveva spaccato in due la vita dell'autrice " l'annessione dell'alla Germania nazista. Le voci chedentro la ...Erano storie di un secolo costretto a fare i conti con la lacerazione che aveva spaccato in due la vita dell'autrice " l'annessione dell'alla Germania nazista. Le voci chedentro la ... In Austria tuonano i critici della politica estera di neutralità: “È ora di schierarsi” A sollevare domande sulla dottrina militare di Vienna è stato un gruppo di 55 insigni personalità in una lettera al presidente. Nessun modello per l’Ucraina: lo spiega la storia ...Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Arianna, l’altra Meloni. Intervis ...