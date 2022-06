Immobile, le condizioni della caviglia: «Pronto per partire alla grande» (Di sabato 25 giugno 2022) Le parole del preparatore di Ciro Immobile sul recupero dall’infortunio alla caviglia: «Sta finalmente diventando un ricordo» Immobile ha dovuto rinunciare agli ultimi impegni con la Lazio ed anche a quelli della Nazionale azzurra, per un problema alla caviglia. Il capitano, però, non si è mai abbattuto e non ha mai smesso di allenarsi, anche in vacanza. Su Instagram, è Carmine Menna – fitness trainer dell’attaccante – a commentare la condizione del giocatore: «Anche oggi un nuovo grande passo verso una condizione ottimale. L’infortunio sta finalmente diventando un ricordo, ora siamo quasi pronti per partire alla grande». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Le parole del preparatore di Cirosul recupero dall’infortunio: «Sta finalmente diventando un ricordo»ha dovuto rinunciare agli ultimi impegni con la Lazio ed anche a quelliNazionale azzurra, per un problema. Il capitano, però, non si è mai abbattuto e non ha mai smesso di allenarsi, anche in vacanza. Su Instagram, è Carmine Menna – fitness trainer dell’attaccante – a commentare la condizione del giocatore: «Anche oggi un nuovopasso verso una condizione ottimale. L’infortunio sta finalmente diventando un ricordo, ora siamo quasi pronti per». L'articolo proviene da Calcio News 24.

