Il té del pomeriggio? Un rito di lusso | da 75 sterline in su per sorseggiarlo negli alberghi

A Londra, anche la tradizione dell'Afternoon Tea è diventata uno degli appuntamenti sui quali gli alberghi più lussuosi puntano per allargare la loro offerta e riportare in città i turisti più ricchi. Con sfide a suon di tea indiani, calici e pasticceria francese sempre più elaborata, gli hotel a cinque stelle cercano di riconquistare quel turismo di fascia alta che, dopo Brexit e pandemia, fatica a tornare nel Regno Unito. Rivisitare la tradizione per continuare a garantire prodotti ed esperienze originali e molto lussuosi è la filosofia sposata anche dalla casa reale di Dubai che, per il restauro del Carlton Tower Jumeirah, ha appena investito circa 100 milioni di sterline. Ma oltre alla struttura e alle stanze, il piano di rilancio ha incluso anche la creazione di un nuovissimo Afternoon Tea che fosse "Un tributo alla natura", da 75 sterline in su.

