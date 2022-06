Il sindaco di Napoli alla “Festa della Musica” nel carcere di Poggioreale (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nell’ambito di ‘Napoli città della Musica’ stamattina il sindaco Gaetano Manfredi ha visitato la Casa Circondariale di Poggioreale. Nell’ottica dell’inclusione sociale e del contrasto al disagio sociale, si è tenuto un incontro con un gruppo di detenuti insieme al Direttore Carlo Berdini, il Garante regionale Samuele Ciambriello, l’assessore al Lavoro Chiara Marciani e il delegato del sindaco per industria Musicale e audiovisivo Ferdinando Tozzi. Al termine dell’incontro, l’esibizione dei rapper Paky e Geolier. “Siete cittadini di Napoli come tutti gli altri e intendiamo prenderci cura di voi – ha detto Manfredi ai detenuti -. Conosciamo i problemi di una struttura come questa e solleciteremo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito di ‘città’ stamattina ilGaetano Manfredi ha visitato la Casa Circondariale di. Nell’ottica dell’inclusione sociale e del contrasto al disagio sociale, si è tenuto un incontro con un gruppo di detenuti insieme al Direttore Carlo Berdini, il Garante regionale Samuele Ciambriello, l’assessore al Lavoro Chiara Marciani e il delegato delper industriale e audiovisivo Ferdinando Tozzi. Al termine dell’incontro, l’esibizione dei rapper Paky e Geolier. “Siete cittadini dicome tutti gli altri e intendiamo prenderci cura di voi – ha detto Manfredi ai detenuti -. Conosciamo i problemi di una struttura come questa e solleciteremo ...

