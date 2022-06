Il segretario di Stato americano non ha dubbi: "La Russia ha fallito" (Di sabato 25 giugno 2022) Mentre si combatte ancora nel Donbass, il segretario di Stato Usa Anthony Blinken commenta le ultime notizie provenienti dall'Ucraina e punta il mirino sui presunti falliti obiettivi della Russia. "L'obiettivo di Putin era eliminare l'Ucraina - ha dichiarato da Berlino - e ha fallito. Un'Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin. Quanto alla sua campagna militare - ha proseguito - le forze russe hanno fallito pesantemente nel tentativo di catturare Kiev. Le piccole conquiste della Russia sono state tutt'altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto. Decine di migliaia di soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'aggressione e la Russia continua a perdere un gran numero di carri armati, aerei, navi, ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Mentre si combatte ancora nel Donbass, ildiUsa Anthony Blinken commenta le ultime notizie provenienti dall'Ucraina e punta il mirino sui presunti falliti obiettivi della. "L'obiettivo di Putin era eliminare l'Ucraina - ha dichiarato da Berlino - e ha. Un'Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin. Quanto alla sua campagna militare - ha proseguito - le forze russe hannopesantemente nel tentativo di catturare Kiev. Le piccole conquiste dellasono state tutt'altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto. Decine di migliaia di soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'aggressione e lacontinua a perdere un gran numero di carri armati, aerei, navi, ...

