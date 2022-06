Il Principe Andrea è fuori dalla Royal Family ma sarà pagato tantissimo: ecco perché (Di sabato 25 giugno 2022) Il Principe Andrea sarà ancora pagato tantissimo anche se non fa più parte della Famiglia Reale: perché la Regina ha accettato di farlo? Da ormai diversi anni il Principe Andrea, Duca di York, non compare più insieme agli altri membri della Famiglia Reale durante le occasioni pubbliche e ufficiali. Il motivo di questa scelta – L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 25 giugno 2022) Ilancoraanche se non fa più parte della Famiglia Reale:la Regina ha accettato di farlo? Da ormai diversi anni il, Duca di York, non compare più insieme agli altri membri della Famiglia Reale durante le occasioni pubbliche e ufficiali. Il motivo di questa scelta – L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

giordi63 : RT @MuseoDeiTasso: Oggi, a sorpresa, abbiamo ricevuto una visita davvero speciale! È venuto a trovarci il principe Albert II von Thurn un… - animaleuropeRMP : @PannaeCoccole @andrea_zuddas E chi je dice ‘n cazzo? Si difendessero senza che DraghiSantoSubito ne faccia il suo… - ilgiornale : Nella royal family si sta combattendo una nuova battaglia per il potere che oppone i principi Carlo e William al pr… - IFrangioni : RT @SonySon96916254: #chinu il principe di casa #zengavo e come ogni principe che si rispetti ha un proprio ritratto in bella vista ?? #Rosa… - SonySon96916254 : #chinu il principe di casa #zengavo e come ogni principe che si rispetti ha un proprio ritratto in bella vista ??… -