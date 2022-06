Il patriarca Kirill scivola sull’acqua santa durante una cerimonia | la rovinosa caduta in diretta tv – Video

(Di sabato 25 giugno 2022)intelevisiva per ilrusso. Il capo della Chiesa ortodossa russa stava celebrando una funzione religiosa nella chiesa di Novorossiysk, città affacciata sul Mar Nero.aveva appena finito la benedizione con l’acquaquando èto (sulla stessa acqua) e ha perso l’equilibrio. Il 75enne ha commentato l’episodioil sermone: “Questo pavimento è bellissimo, così lucido e liscio. Quando l’acqua ci finisce sopra, anche se è, sono le leggi della fisica a funzionare. Per grazia di Dio, lanon ha avuto conseguenze”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

