Il patriarca Kirill cade scivolando sull’acqua santa durante una messa | VIDEO

(Di sabato 25 giugno 2022)una funzione religiosa nella chiesa di Novorossijsk, ilrusso, capo della chiesa ortodossa russa, è scivolatoed è caduto. Unimmortala la scena e mostra il religioso scendere dal pulpito e scivolare rovinosamente a terra. La regia che mandava in onda le immagini sul sito della chiesa si rende conto del problema e inizia a mandare in diretta scene dell’esterno del complesso. Bugünkü Novorossiyskdeki tören zaman?, Rus ortodoks kilisesinin patriki Kiril dü?tü pic.twitter.com/Ryv3saRAQ5 — Ceyhun A?irov (@CeyhunAsirov) June 25, 2022 Iluna ...

M_arioC : RT @Misurelli77: Kirill, il patriarca russo scivola sull'acqua santa e finisce a terra durante la funzione religiosa?????? - gemini9500 : RT @mirko_furlan: Non prego spesso ma quando lo faccio i risultati si vedono???? #patriarca_Kirill - ballabee57 : Poi ditemi che Dio non ha il senso dell umorismo ???????? - Corriere : Il patriarca Kirill scivola sull'acqua santa e cade durante la funzione religiosa - lucio22673283 : Il patriarca Kirill scivola sull'acqua santa e cade durante la funzione religiosa -

In mattinata, rispondendo alle domande di TeleDiocesi Salerno, il cardinale Koch si era soffermato sull'ipotuzzato incontro tra Papa Francesco e ilortodosso di Mosca,. Il porporato ...... in una parola stili che non potrebbero essere più diversi, a una classe dirigente gretta e asfittica, incapace di comprendere ciò che esige di comandare Che titoli hanno Putin e il,...Roma, 25 giu. (askanews) - Scivolone del patriarca Kirill nel tempio di Novorossijsk, città della Russia meridionale. Il capo della chiesa ...Milano, 25 giu. (askanews) - Il patriarca Kirill è scivolato nel tempio di Novorossijsk ed è caduto mentre scendeva dal pulpito durante la messa. Secondo il capo della chiesa ortodossa russa "il ...