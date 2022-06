Il Papa alle famiglie | “Difendete il matrimonio dalla cultura dello scarto | è un veleno”

Pubblicità

In pratica, per il... "L'aborto è un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre ... che sarebbero sempre soggetticonvenienze contingenti dei potenti di turno" (Evangelii gaudium). ......dura per resisteredifficoltà e trasformarle in risorse". La città è in fermento per la visita del prossimo 25 giugno del cardinale Pietro Parolin che, nominato ad hoc Legato pontificio da...Il Pontefice non presiede in rito che conclude il X Incontro Mondiale delle Famiglie a causa del dolore al ginocchio, ma tiene l'omelia. E mette in guardia le coppie cattoliche dai veleni che minaccia ..."Care famiglie, anche voi siete invitate a non avere altre priorità, a 'non volgervi indietro', cioè a non rimpiangere la vita di prima, la libertà di prima, con le sue ingannevoli illusioni: la vita ...