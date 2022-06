(Di sabato 25 giugno 2022) Renzoè statoto nella carica di ds del, squadra neopromossa in Serie B. "Ilcomunica che Renzosarà ildella prima squadra anche per ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB | Il #Palermo conferma il ds #Castagnini - telodogratis : Il Palermo conferma Castagnini nel ruolo di direttore sportivo - telodogratis : Il Palermo conferma il direttore sportivo, Renzo Castagnini rimane in rosanero - glooit : Il Palermo conferma Castagnini nel ruolo di direttore sportivo leggi su Gloo - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Palermo conferma il direttore sportivo, Renzo Castagnini rimane in rosanero -… -

"Ilcomunica che Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo della prima squadra anche per ... Adesso si attende anche laufficiale dell'allenatore Silvio Baldini. . 25 giugno 2022... "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", c'è un'importantein ...(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Renzo Castagnini è stato confermato nella carica di ds del Palermo, squadra neopromossa in Serie B. "Il Palermo comunica che Renzo Castagnini sarà il direttore sportivo della p ...Renzo Castagnini rimane il direttore sportivo del Palermo anche per la stagione agonistica 2022-23. Lo conferma il club di viale del Fante.