Il nuovo decreto per le armi all’Ucraina: sarà secretato, l’opzione di inviare anche quelle a lunga gittata (Di sabato 25 giugno 2022) È in arrivo un nuovo decreto interministeriale per le armi all’Ucraina. Entro una settimana, dopo che sarà completata la ricognizione del materiale bellico, il governo Draghi invierà equipaggiamento, mezzi blindati, artiglieria pesante e armi a media e a lunga gittata. Il provvedimento dovrà ottenere l’ok di Mario Draghi e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il testo sarà anticipato al Copasir. Il quarto decreto interministeriale per l’invio di armi all’Ucraina arriva dopo l’intervento del premier in Senato in cui SuperMario ha ribadito il sostegno a Kiev e a Zelensky. E dopo la risoluzione di maggioranza in cui si chiedeva maggior coinvolgimento del Parlamento, ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) È in arrivo uninterministeriale per le. Entro una settimana, dopo checompletata la ricognizione del materiale bellico, il governo Draghi invierà equipaggiamento, mezzi blindati, artiglieria pesante ea media e a. Il provvedimento dovrà ottenere l’ok di Mario Draghi e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il testoanticipato al Copasir. Il quartointerministeriale per l’invio diarriva dopo l’intervento del premier in Senato in cui SuperMario ha ribadito il sostegno a Kiev e a Zelensky. E dopo la risoluzione di maggioranza in cui si chiedeva maggior coinvolgimento del Parlamento, ...

