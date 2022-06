Il Napoli frena su Ostigard: il Brighton spinge per la cessione definitiva, Giuntoli per il prestito (Di sabato 25 giugno 2022) Nella trattativa tra Napoli e Brighton per Ostigard c’è stata una battuta di arresto, nonostante il club di De Laurentiis abbia già raggiunto l’accordo con il calciatore. Il problema riguarda le pretese del Brighton e una differenza di vedute tra i due club in merito alla formula. Il Corriere dello Sport scrive delle richieste del Brighton: “Richieste elevate: di partenza intorno ai 10 milioni di euro, cifra che il Napoli non intende coprire. Anzi, meglio un prestito con diritto di riscatto: sarebbe questa la formula prediletta, modello-Anguissa. In un solo concetto, prima di brindare bisogna limare”. E ancora: “Il ds Giuntoli frena: e la frenata non riguarda problematiche con il giocatore, bensì con il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Nella trattativa traperc’è stata una battuta di arresto, nonostante il club di De Laurentiis abbia già raggiunto l’accordo con il calciatore. Il problema riguarda le pretese dele una differenza di vedute tra i due club in merito alla formula. Il Corriere dello Sport scrive delle richieste del: “Richieste elevate: di partenza intorno ai 10 milioni di euro, cifra che ilnon intende coprire. Anzi, meglio uncon diritto di riscatto: sarebbe questa la formula prediletta, modello-Anguissa. In un solo concetto, prima di brindare bisogna limare”. E ancora: “Il ds: e lata non riguarda problematiche con il giocatore, bensì con il ...

