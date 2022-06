Il Milan apre i colloqui con la squadra della stella sfavorita del Chelsea (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 00:45:05 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 24 giugno 2022 23:45Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2022 23:49 Secondo quanto riportato, i campioni di Serie A dell’AC Milan hanno mosso i primi passi per attirare un membro sfavorito dei giganti della Premier League Chelsea in prima linea nel club in vista della prossima stagione. I Blues protagonisti nel mirino dei rossoneri? Hakim Ziyech. Secondo quanto riferito dall’esperto di trasferimenti italiano Gianluca Di Marzio, da quando è stato riconfermato dal connazionale Fabrizio Romano, Ziyech è stato messo a disposizione per il trasferimento questa estate. Il Milan, che ha urgente bisogno di rinforzi sulla fascia destra in vista della difesa del proprio scudetto, si rende quindi conto di aver ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 00:45:05 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 24 giugno 2022 23:45Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2022 23:49 Secondo quanto riportato, i campioni di Serie A dell’AChanno mosso i primi passi per attirare un membro sfavorito dei gigantiPremier Leaguein prima linea nel club in vistaprossima stagione. I Blues protagonisti nel mirino dei rossoneri? Hakim Ziyech. Secondo quanto riferito dall’esperto di trasferimenti italiano Gianluca Di Marzio, da quando è stato riconfermato dal connazionale Fabrizio Romano, Ziyech è stato messo a disposizione per il trasferimento questa estate. Il, che ha urgente bisogno di rinforzi sulla fascia destra in vistadifesa del proprio scudetto, si rende quindi conto di aver ...

