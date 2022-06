Il Manchester City non si ferma a Halland: colpo Philips dal Leeds (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo colpo di mercato dei campioni d’Inghilterra. Il Manchester City non si ferma a Haaland e si assicurano dal Ledds il centrocampista Kalvin Philips, classe 1995, che sostituirà lo svincolato Fernandinho. Il Manchester City non si ferma a Haaland: quali sono le cifre dell’operazione Philips? L’affare è stato chiuso sulla base di 52 milioni più eventuali 4 di bonus. Al Leeds andrà il giovane Darko Dyabi che lascerà i Citizens per una valutazione di circa 7 milioni. La prossima settimana è attesa l’ufficialità dopo le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Guardiola avrà così a disposizione quel centrocampista tuttofare a lungo richiesto per sostituire una leggenda come Fernandinho che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 giugno 2022) Secondodi mercato dei campioni d’Inghilterra. Ilnon sia Haaland e si assicurano dal Ledds il centrocampista Kalvin, classe 1995, che sostituirà lo svincolato Fernandinho. Ilnon sia Haaland: quali sono le cifre dell’operazione? L’affare è stato chiuso sulla base di 52 milioni più eventuali 4 di bonus. Alandrà il giovane Darko Dyabi che lascerà i Citizens per una valutazione di circa 7 milioni. La prossima settimana è attesa l’ufficialità dopo le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Guardiola avrà così a disposizione quel centrocampista tuttofare a lungo richiesto per sostituire una leggenda come Fernandinho che ha ...

