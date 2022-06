Il governo lavora a un nuovo decreto per l'invio di armi a Kiev (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Un nuovo decreto interministeriale per l'invio di armi all'Ucraina, il quarto, dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Il provvedimento dovrà ottenere il via libera del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e sarà quindi anticipato al Copasir. Anche in questo caso, come nei precedenti, il testo sarà secretato. Secondo quanto riferisce Repubblica il governo invierà alle forze ucraine equipaggiamento, mezzi blindati armati per trasporto del personale e artiglieria pesante. Oltre alle armi a media gittata inoltre, potrebbero essere inviate a Kiev anche armi a lunga gittata, riferisce ancora il quotidiano, "sulla scia di quanto fatto da Germania e Gran Bretagna". La decisione dell'esecutivo di ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Uninterministeriale per l'diall'Ucraina, il quarto, dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Il provvedimento dovrà ottenere il via libera del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e sarà quindi anticipato al Copasir. Anche in questo caso, come nei precedenti, il testo sarà secretato. Secondo quanto riferisce Repubblica ilinvierà alle forze ucraine equipaggiamento, mezzi blindati armati per trasporto del personale e artiglieria pesante. Oltre allea media gittata inoltre, potrebbero essere inviate aanchea lunga gittata, riferisce ancora il quotidiano, "sulla scia di quanto fatto da Germania e Gran Bretagna". La decisione dell'esecutivo di ...

