"Il Chelsea pensa a Cristiano Ronaldo, Boehly incontra Mendes" (Di sabato 25 giugno 2022) Settimana impegnativa quella del Chelsea . L'imprenditore americano Todd Boelhy , neo proprietario della squadra londinese, ha costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non fa più parte ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 giugno 2022) Settimana impegnativa quella del. L'imprenditore americano Todd Boelhy , neo proprietario della squadra londinese, ha costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non fa più parte ...

Settimana impegnativa quella del Chelsea. L'imprenditore americano Todd Boelhy, neo proprietario della squadra londinese, ha costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non fa più parte Marina Gravonskaia, in partenza. Il nuovo proprietario, che si è nominato anche direttore sportivo ad interim, ha parlato con l'agente del portoghese del Manchester United: lo scrive The Athletic.