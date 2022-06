Il Chelsea non molla de Ligt e offre Werner: le cifre e la risposta della Juve (Di sabato 25 giugno 2022) Due anni ancora di contratto con la Juventus e una clausola rescissoria da 125 milioni di euro: ingredienti che spaventerebbero tutte le squadre... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Due anni ancora di contratto con lantus e una clausola rescissoria da 125 milioni di euro: ingredienti che spaventerebbero tutte le squadre...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Dal momento che vedo in tendenza solo nomi di giocatori del Chelsea ?? vi do la buonanotte col mio preferito: Kai Ha… - matteograndi : @LucaVisma84 @MCaronni Brucia eh!? Prova col Maalox, fa miracoli. PS Chelsea. Non City. Chelsea. E se dal Chelsea… - marcoconterio : ?? ? ? Giorni decisivi per il mercato della #Juventus e in questo momento Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini s… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Il #Chelsea non molla #deLigt e offre #Werner: le cifre e la risposta della #Juve - cmdotcom : Il #Chelsea non molla #deLigt e offre #Werner: le cifre e la risposta della #Juve -