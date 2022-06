Icone tedesche - I modelli-simbolo dell' industria teutonica - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 25 giugno 2022) Non è facile individuare le auto più iconichea storia automobilistica tedesca. Del resto, la Germania è il più grande produttore di vetture in Europa, con marchi che hanno finora proposto (e continuano a proporre) un'infinità di, molti dei quali meriterebbero di essere presenti nella nostra galleria d'immagini. Qui abbiamo raccolto oltre 30 vetture tra berline, coupé eda città, senza dimenticare alcune scoperte, una wagon molto sportiva e quella che per molti è la prima vera Suv lanciata sul mercato. Alcune nostre esclusioni dettate dalla volontà di non rendere troppo lungo l'elenco faranno discutere, lo sappiamo. E voi, quali auto avreste voluto vedere nella nostra rassegna?