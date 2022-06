I soldati ucraini montano male il mortaio | l’esplosione è un disastro

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 giugno 2022) Gotta sink the base plate first. https://t.co/euivkuFj0a pic.twitter.com/1qY1ZOpL05 — Rob Lee (@RALee85) June 23, 2022 Succede, per carità. E per fortuna sembra che nessuno si sia fatto del(almeno da questa parte del). Però questo video mostra come sia difficile spedire armi ad un esercito se prima non lo si addestra: è uno dei dilemmi che in questi mesi ha toccato i decisori politici occidentali, convinti di dover rifornire di armamenti Kiev ma anche convinti di non poter spedire munizioni ad alta tecnologia senza prima insegnare aicome usarli. In questo filmato, tratto da un canale Telegram, si vedono alcuni militari di Zelebsky prepararsi a utilizzare unpesante. Sembra andare tutto bene finché, quando parte il colpo, l’arma rincula e si smonta. Rischiando anche di creare un danno ...