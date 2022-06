I partiti tradizionali festeggiano la scissione di Di Maio: ha dimostrato che la politica è irriformabile (Di sabato 25 giugno 2022) Se fossi professionalmente tenuto a occuparmi delle cose della psiche, ci andrei cauto e osserverei la Goldwater Rule. Ma siccome non devo sottostare a quel codice deontologico, proverò a dire quel che penso della scissione di Luigi Di Maio e soprattutto delle reazioni che l’hanno seguita. Partendo tuttavia da più lontano, ovvero da quello che i 5 Stelle hanno rappresentato e rappresentano per l’establishment. Il quale si è sempre sentito minacciato dell’esistenza del Movimento, prima che dalle sue proposte, si è sentito giudicato e messo all’indice, e così da quando Di Maio ha dato l’addio al M5S festeggia in modo sguaiato, inneggia al fallimento, sostanzialmente dicendo niente di diverso da un grottesco “volevate dimostrare di essere diversi ma siete stronzi esattamente come noi!!”; e ancora, con un incredibile ghigno sul viso: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Se fossi professionalmente tenuto a occuparmi delle cose della psiche, ci andrei cauto e osserverei la Goldwater Rule. Ma siccome non devo sottostare a quel codice deontologico, proverò a dire quel che penso delladi Luigi Die soprattutto delle reazioni che l’hanno seguita. Partendo tuttavia da più lontano, ovvero da quello che i 5 Stelle hanno rappresentato e rappresentano per l’establishment. Il quale si è sempre sentito minacciato dell’esistenza del Movimento, prima che dalle sue proposte, si è sentito giudicato e messo all’indice, e così da quando Diha dato l’addio al M5S festeggia in modo sguaiato, inneggia al fallimento, sostanzialmente dicendo niente di diverso da un grottesco “volevate dimostrare di essere diversi ma siete stronzi esattamente come noi!!”; e ancora, con un incredibile ghigno sul viso: ...

Pubblicità

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: I partiti tradizionali non dicendo niente di diverso da un “volevate dimostrare di essere diversi, ma siete str*nzi esatta… - ilfattoblog : I partiti tradizionali non dicendo niente di diverso da un “volevate dimostrare di essere diversi, ma siete str*nzi… - lupazzottu : RT @erretti42: riferimento validi e o si astiene o vota per disperazione il meno peggio che prelude sempre al peggio. Non mi aspetto che lo… - Marco62490736 : @a_meluzzi Se qualcuno dei partiti tradizionali capisse qualcosa... - mov_ideaToscana : RT @ItaliaalCentro_: “C’è un deficit di rappresentanza del polo popolare e liberale: il 40% non ha votato i partiti tradizionali. Chi saprà… -