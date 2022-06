I gruppi estremisti chiedono su Telegram violenze per la sentenza sull’aborto (Di sabato 25 giugno 2022) gruppi marginali all’estrema destra e all’estrema sinistra hanno lanciato appelli su Telegram a prendere le armi in segno di un’escalation della tensione sulla sentenza di aborto della Corte Suprema degli Stati Uniti. È quanto riportato su un articolo dal Washington Post. LEGGI ANCHE –> Google permette ai dipendenti di trasferirsi negli stati dove vige il diritto all’aborto “DIFENDI LE TUE CHIESE STASERA”, ha gridato l’attivista di estrema destra Nicholas Fuentes sul suo canale personale sull’app di messaggistica Telegram, dove ha più di 44.000 follower. Con le persone in tutto il paese che scendono in piazza per protestare e sostenere la decisione, i funzionari hanno avvertito che gli Stati Uniti potrebbero affrontare un’ondata di violenza da parte degli estremisti. In molti post, Fuentes e altri ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 giugno 2022)marginali all’estrema destra e all’estrema sinistra hanno lanciato appelli sua prendere le armi in segno di un’escalation della tensione sulladi aborto della Corte Suprema degli Stati Uniti. È quanto riportato su un articolo dal Washington Post. LEGGI ANCHE –> Google permette ai dipendenti di trasferirsi negli stati dove vige il diritto all’aborto “DIFENDI LE TUE CHIESE STASERA”, ha gridato l’attivista di estrema destra Nicholas Fuentes sul suo canale personale sull’app di messaggistica, dove ha più di 44.000 follower. Con le persone in tutto il paese che scendono in piazza per protestare e sostenere la decisione, i funzionari hanno avvertito che gli Stati Uniti potrebbero affrontare un’ondata di violenza da parte degli. In molti post, Fuentes e altri ...

Pubblicità

giornalettismo : Gruppi marginali all'estrema destra e all'estrema sinistra hanno lanciato appelli su Telegram a prendere le armi - Poghos2003 : @Emanuele676 @LorenzoCast89 Ah siamo alle minacce? Io mai sfiorato nessuno, ma con questo vostro atteggiamento non… - michelegiorgio2 : RT @michelegiorgio2: SPECIALE #SAHEL Nella zona «delle tre frontiere», tra #Burkina Faso, #Mali e #Niger è in corso una lotta per il contro… - BotNiger : RT @michelegiorgio2: SPECIALE #SAHEL Nella zona «delle tre frontiere», tra #Burkina Faso, #Mali e #Niger è in corso una lotta per il contro… - michelegiorgio2 : SPECIALE #SAHEL Nella zona «delle tre frontiere», tra #Burkina Faso, #Mali e #Niger è in corso una lotta per il con… -