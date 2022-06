“Ho il cuore spezzato”, le parole di Michelle Obama dopo la sentenza sull’aborto negli Stati Uniti (Di sabato 25 giugno 2022) Tra le tante voci di conservatori esultanti, tra i quali Donald Trump, che ha definito la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto come “presa da Dio”, ci sono anche voci critiche: Michelle Obama ad esempio ha commentato così la revoca della sentenza “Roe contro Wade”: “Ho il cuore spezzato per l’adolescente piena di gioia e promesse che non sarà in grado di finire la scuola perché lo Stato controlla le sue decisioni riproduttive; per la madre di una gravidanza che ora è costretta a portarla a termine; per gli operatori sanitari che non possono più aiutarle senza rischiare il carcere”. La regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza sarà quindi affidata ai singoli Stati, e in molti di questi esistono ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Tra le tante voci di conservatori esultanti, tra i quali Donald Trump, che ha definito la decisione della Corte Suprema deglicome “presa da Dio”, ci sono anche voci critiche:ad esempio ha commentato così la revoca della“Roe contro Wade”: “Ho ilper l’adolescente piena di gioia e promesse che non sarà in grado di finire la scuola perché lo Stato controlla le sue decisioni riproduttive; per la madre di una gravidanza che ora è costretta a portarla a termine; per gli operatori sanitari che non possono più aiutarle senza rischiare il carcere”. La regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza sarà quindi affidata ai singoli, e in molti di questi esistono ...

Pubblicità

rtl1025 : ???'Ho il cuore spezzato per gli americani che hanno perso il diritto fondamentale di assumere decisioni informate'… - neXtquotidiano : “Ho il cuore spezzato”, le parole di Michelle Obama dopo la sentenza sull’aborto negli Stati Uniti - claudia_b66 : RT @OlivieroBianchi: Cucciolo con il cuore spezzato sorride mentre la sua proprietaria firma i documenti per l'adozione (VIDEO) https://t.c… - scriccio1961 : RT @amici_da: Oggi MIRTILLO si è messo davanti all'entrata di un grande parcheggio..mi ha spezzato il cuore pensare che si sia messo lì con… - AFAntoAnt : RT @OlivieroBianchi: Cucciolo con il cuore spezzato sorride mentre la sua proprietaria firma i documenti per l'adozione (VIDEO) https://t.c… -