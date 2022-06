“Ho avuto 9 aborti spontanei”, Sharon Stone rivela perché non è mai riuscita ad avere figli (Di sabato 25 giugno 2022) Nel corso degli anni aveva fatto accenno alla sua impossibilità – per via di una condizione genetica che non le permette di concludere una gravidanza – di avere figli. Per questo motivo, Sharon Stone ha optato per l’adozione di tre bambini. Ma ora la stessa attrice americana, attraverso un commento pubblicato su Instagram – ha rivelato al mondo di aver dovuto fare i conti con nove aborti spontanei nel corso della sua vita. Sharon Stone parla dei suoi nove aborti spontanei L’attrice statunitense ha deciso di raccontare questa sua storia su Instagram, rispondendo con un commento a un post pubblicato dalla rivista People che riportava la testimonianza della ballerina Peta Murgatroyd che ha subìto un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Nel corso degli anni aveva fatto accenno alla sua impossibilità – per via di una condizione genetica che non le permette di concludere una gravidanza – di. Per questo motivo,ha optato per l’adozione di tre bambini. Ma ora la stessa attrice americana, attraverso un commento pubblicato su Instagram – hato al mondo di aver dovuto fare i conti con novenel corso della sua vita.parla dei suoi noveL’attrice statunitense ha deciso di raccontare questa sua storia su Instagram, rispondendo con un commento a un post pubblicato dalla rivista People che riportava la testimonianza della ballerina Peta Murgatroyd che ha subìto un ...

