Hakim Ziyech, il Milan ci prova: sfumato Botman e alle prese col caso Leao, il Diavolo sonda il calciatore marocchino del Chelsea (Di sabato 25 giugno 2022) Il mercato è bloccato: Botman è andato al Newcastle, Maldini non ha ancora rinnovato il contratto con la nuova proprietà, non è ancora arrivato nessun acquisto e anche il rinnovo di Rafael Leao è tutto tranne che scontato. Le voci, tuttavia, continuano. Una in particolare fa molto piacere ai tifosi del Milan, che a quanto pare è fortemente interessato al calciatore marocchino del Chelsea Hakim Ziyech. L’esterno dalle spiccate doti offensive è un pallino della dirigenza rossonera già da un anno e secondo quanto riferito dal suo quasi ex compagno di squadra Romelu Lukaku ha espresso il desiderio di lasciare Londra e il Chelsea, dove non si è integrato bene. Fin qui le parole, ma come sempre capita contano i fatti. E i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Il mercato è bloccato:è andato al Newcastle, Maldini non ha ancora rinnovato il contratto con la nuova proprietà, non è ancora arrivato nessun acquisto e anche il rinnovo di Rafaelè tutto tranne che scontato. Le voci, tuttavia, continuano. Una in particolare fa molto piacere ai tifosi del, che a quanto pare è fortemente interessato aldel. L’esterno dspiccate doti offensive è un pallino della dirigenza rossonera già da un anno e secondo quanto riferito dal suo quasi ex compagno di squadra Romelu Lukaku ha espresso il desiderio di lasciare Londra e il, dove non si è integrato bene. Fin qui le parole, ma come sempre capita contano i fatti. E i ...

