Guerra Ucraina | la rivelazione dello 007 | ' Ritirata tattica | torneremo ai confini del ' 91'

rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - _Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - martaottaviani : Quattto mesi di una guerra inutile, anacronistica, disumana, dove si stanno commettendo le aberrazioni peggiori… - lui_vax : RT @AnacletoOwl: Possibile che nessun consigliere di Putin, abbia consigliato a quest'ultimo, di accogliere i filorussi del Donbass, nel pr… - BielorussiR : RT @lucianocapone: L’articolo di Quirico secondo cui Putin è un “realista”, mentre Zelensky un esaltato che provoca una “guerra mondiale” p… -

C'è unain Europa provocata da una brutale invasione contro una nazione europea indipendente, sovrana e democratica come l', ma non c'è una 'totale' tra la Nato e la Russia e questa è 'una differenza importante'. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg , in un'intervista al ...Assicurando che " l'tornerà ai suoi confini del 1991 . Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell'anno i combattimenti attivi diminuiranno ...Lo ha dichiarato il governatore della regione di Luhansk, Sergey Haidai, parlando alla tv ucraina. In un precedente post su Telegram Haidai aveva scritto: “Purtroppo dovremo ritirare il nostro esercit ...Nelle ultime settimane nel frattempo il prolungarsi della guerra tra Russia ed Ucraina e le preoccupazioni per la crescita dell’inflazione, stanno incidendo in modo significativo sui sentimenti degli ...