Guerra Ucraina, il sindaco di Severodonetsk: «La città è sotto il totale controllo delle forze russe». I separatisti: «Tutti i civili sono stati evacuati dall’Azot» (Di sabato 25 giugno 2022) La città di Severodonetsk è sotto il «totale controllo» delle forze filorusse. Ad annunciarlo è stato il sindaco Oleksandre Striouk durante un’intervento alla tv Ucraina. Nella giornata di ieri, il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Haidai, ha ordinato alle forze ucraine che presidiavano ancora la città nella zona orientale dell’Ucraina di ritirarsi: «Rimanere a difendere posizioni che sono state incessantemente bombardate per mesi non ha senso, il 90 per cento delle case sono state bombardate e l’80 per cento gravemente danneggiate: le truppe hanno ricevuto l’ordine di occupare nuove posizioni e da lì ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Ladiil «filo. Ad annunciarlo è stato ilOleksandre Striouk durante un’intervento alla tv. Nella giornata di ieri, il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Haidai, ha ordinato alleucraine che presidiavano ancora lanella zona orientale dell’di ritirarsi: «Rimanere a difendere posizioni chestate incessantemente bombardate per mesi non ha senso, il 90 per centocasestate bombardate e l’80 per cento gravemente danneggiate: le truppe hanno ricevuto l’ordine di occupare nuove posizioni e da lì ...

