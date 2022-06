Grazie Europa che ci accogli, ma noi ucraini festeggiamo senza fiocchi (Di sabato 25 giugno 2022) Nel momento esatto in cui il Consiglio europeo ha concesso all’Ucraina lo status di paese candidato sarebbero dovuti partire nel cielo i fuochi di artificio, ma in Ucraina sono proibiti e lo saranno ancora per tanto tempo perché ricordano il suono delle bombe che cadono sulle città del nostro paese, un paese che in questo momento sta per intraprendere un percorso complesso di riforme e di duro lavoro burocratico per diventare un membro a tutti gli effetti dell’Unione Europea. Forse avremmo festeggiato con più ardore nel 2004, quando stavamo in piazza avvolti nelle bandiere arancioni timorosi di una nuova possibile cortina di ferro che sarebbe potuta crescere davanti ai nostri occhi giovani. Forse avremmo festeggiato con più sentimento durante l’ultima settimana di novembre del 2013, quando siamo usciti in piazza avvolti nelle bandiere europee dopo che il presidente filorusso Viktor ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 giugno 2022) Nel momento esatto in cui il Consiglio europeo ha concesso all’Ucraina lo status di paese candidato sarebbero dovuti partire nel cielo i fuochi di artificio, ma in Ucraina sono proibiti e lo saranno ancora per tanto tempo perché ricordano il suono delle bombe che cadono sulle città del nostro paese, un paese che in questo momento sta per intraprendere un percorso complesso di riforme e di duro lavoro burocratico per diventare un membro a tutti gli effetti dell’Unione Europea. Forse avremmo festeggiato con più ardore nel 2004, quando stavamo in piazza avvolti nelle bandiere arancioni timorosi di una nuova possibile cortina di ferro che sarebbe potuta crescere davanti ai nostri occhi giovani. Forse avremmo festeggiato con più sentimento durante l’ultima settimana di novembre del 2013, quando siamo usciti in piazza avvolti nelle bandiere europee dopo che il presidente filorusso Viktor ...

