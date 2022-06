Gratta e Vinci, con il nuovo biglietto si vince di più: ecco come si gioca (Di sabato 25 giugno 2022) È sul mercato il nuovo biglietto Gratta e Vinci dove le persone hanno la possibilità di vincere più spesso, anche se premi minori: ecco i dettagli e come si gioca. Tutte le persone che acquistano un biglietto della lotteria sognano di vincere una bella cifra che magari li faccia sollevare dalle spese quotidiane. Anche una piccola Vincita sarebbe gradita alla maggior parte dei consumatori, anche perché il “Sei” al SuperEnalotto sembra impossibile da raggiungere. Per questo si è alla ricerca di qualcosa di più tangibile e alla portata di tutti. fonte foto: AdobeStockLe lotterie istantanee sono anni che hanno preso piede in Italia. Proprio lo Stato italiano prevede un bel po’ di giochi ... Leggi su chenews (Di sabato 25 giugno 2022) È sul mercato ildove le persone hanno la possibilità dire più spesso, anche se premi minori:i dettagli esi. Tutte le persone che acquistano undella lotteria sognano dire una bella cifra che magari li faccia sollevare dalle spese quotidiane. Anche una piccolata sarebbe gradita alla maggior parte dei consumatori, anche perché il “Sei” al SuperEnalotto sembra impossibile da raggiungere. Per questo si è alla ricerca di qualcosa di più tangibile e alla portata di tutti. fonte foto: AdobeStockLe lotterie istantanee sono anni che hanno preso piede in Italia. Proprio lo Stato italiano prevede un bel po’ di giochi ...

