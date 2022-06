GP Olanda | MotoGP | pole di Bagnaia su Ducati

Pubblicità

SkySportMotoGP : MotoGP, GP d'Olanda: le qualifiche e la pole in diretta LIVE da Assen #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #DutchGP - nonsolofari : - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: MotoGp, qualifiche Gp d’Olanda: Bagnaia conquista la pole (con record) ad Assen - Fe28Soap : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Olanda: Miller ostacola Vinales, poi chiede scusa al box Aprilia. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Dutch… - motosprint : #Bastianini: 'Sto vivendo uno dei weekend più duri da quando sono in #MotoGP' -

Assen 2022: orari e guida tv (Sky e Tv8) Assen (Paesi Bassi), 25 giugno 2022 - Ancora una volta Pecco Bagnaia in pole. Stavolta, però, il ducatista dovrà capitalizzare in gara. Non sarà facile ...Queste le parole del pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro, dopo le qualifiche non andate benissimo durante il sabato ad Assen nel Gran Premio di: 'Sono sicuro che un piazzamento in prima fila ...Con la minaccia della pioggia che incombeva sul circuito di Assen quando è iniziata la sfida per la pole, il record del giro è stato immediatamente battuto da ...Il weekend fino a qui ha confermato la superiorità di Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. I due sembrano i più in palla sia sul giro secco che sul passo gara. Solidi e costanti nell'arco del fine settim ...