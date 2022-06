Pubblicità

FlickerXStill : @NiallOfficial @World_Inv_Golf @modestgolf @DPWorldTour @LPGA @LETgolf Ma che sfaccimma ce ne frega a noi? - cyborgcosteno : @NiallOfficial @World_Inv_Golf @modestgolf @DPWorldTour @LPGA @LETgolf guapo mi jaño, todo un deportista uwu - 5isbetterthan4 : @princ_irlandese @NiallOfficial @World_Inv_Golf @modestgolf @DPWorldTour @LPGA @LETgolf AHAHAHHH - niallsostrichxx : @grearpatience @NiallOfficial @World_Inv_Golf @modestgolf @DPWorldTour @LPGA @LETgolf AMO SI AIUTO - princ_irlandese : @5isbetterthan4 @NiallOfficial @World_Inv_Golf @modestgolf @DPWorldTour @LPGA @LETgolf mi sembrava una cosa di sushi -

OA Sport

...più prestigiosi del panorama internazionale che si è svolto sul percorso del VasatorpClub (... che in carriera vanta 72 successi sulTour (cifra comprensiva di dieci Major), dopo quello ......nei tornei delTour detiene il record assoluto, non serve aggiungere altro. È la campionessa assoluta del PGA Tour sia a livello femminile che maschile, classe 1939, incominciò a giocare a... Golf, LPGA Tour: In Gee Chun continua il suo dominio al Women's PGA Championship. Molinaro non supera il taglio Non si ferma la marcia di In Gee Chun al Women's PGA Championship. La sudcoreana continua ad imporre il suo gioco in uno dei cinque Majors stagionali, portandosi a -11 al giro di boa del torneo che of ...World Golf Hall of Famer Julie Inkster told lpga.com: “I’m really excited for Natasha. She’s had a great career at San Jose State, my alma mater, and for someone to win the Inkster Award from my alma ...