Gli storici soci bergamaschi lasciano l’Atalanta, il club di Percassi sempre più straniero (Di sabato 25 giugno 2022) Il mondo va avanti, delle radici bergamasche dell’Atalanta restano i ricordi. Si è consumato lo strappo tra la nuova Atalanta (di Percassi e soprattuto dello statunitense Pagliuca) e gli storici soci della città. La polemica era nata circa due mesi fa all’indomani della cessione dei Percassi. I soci protestarono: non ne sapevano niente. Ma, soprattutto, poiché con l’ingresso degli americani era cresciuto il valore del club, non volevano essere liquidati alle vecchie cifre. Una polemica, come dire?, romantica. Percassi voleva liquidare loro a un prezzo ribassato. Come scrive oggi il Corriere Bergamo: È il destino delle grandi storie. Che siano d’amore, societarie o calcistiche. Quando finiscono, entrano in campo gli avvocati, si tratta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Il mondo va avanti, delle radici bergamasche delrestano i ricordi. Si è consumato lo strappo tra la nuova Atalanta (die soprattuto dello statunitense Pagliuca) e glidella città. La polemica era nata circa due mesi fa all’indomani della cessione dei. Iprotestarono: non ne sapevano niente. Ma, soprattutto, poiché con l’ingresso degli americani era cresciuto il valore del, non volevano essere liquidati alle vecchie cifre. Una polemica, come dire?, romantica.voleva liquidare loro a un prezzo ribassato. Come scrive oggi il Corriere Bergamo: È il destino delle grandi storie. Che siano d’amore,etarie o calcistiche. Quando finiscono, entrano in campo gli avvocati, si tratta ...

