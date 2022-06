Gli Obama scelgono il protagonista della prima serie TV drammatica per Netflix (Di sabato 25 giugno 2022) Michelle e Barack Obama stanno lanciando una nuova serie TV su Netflix, la prima drammatica della loro compagnia Higher Ground Productions. Si intitola Bodkin e ha da poco annunciato chi sarà l’attore protagonista. Non è trascorso molto tempo da quando Michelle e Barack Obama hanno comunicato il loro interesse verso Netflix. Finora hanno realizzato svariati progetti come un documentario, Becoming, tratto dall’omonima biografia dell’ex First Lady. O ancora The Great National Parks, dove l’ex presidente degli Stati Uniti d’America si cimenta come divulgatore scientifico. Ma il prossimo progetto in cantiere è una serie TV in tutto e per tutto che ha finalmente scelto il suo attore protagonista. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 giugno 2022) Michelle e Barackstanno lanciando una nuovaTV su, laloro compagnia Higher Ground Productions. Si intitola Bodkin e ha da poco annunciato chi sarà l’attore. Non è trascorso molto tempo da quando Michelle e Barackhanno comunicato il loro interesse verso. Finora hanno realizzato svariati progetti come un documentario, Becoming, tratto dall’omonima biografia dell’ex First Lady. O ancora The Great National Parks, dove l’ex presidente degli Stati Uniti d’America si cimenta come divulgatore scientifico. Ma il prossimo progetto in cantiere è unaTV in tutto e per tutto che ha finalmente scelto il suo attore. Crediti: ...

Pubblicità

RaiNews : #aborto, i singoli Stati potranno scegliere. Esplode la protesta. Obama: attaccata la libertà di milioni di america… - rtl1025 : ???'Ho il cuore spezzato per gli americani che hanno perso il diritto fondamentale di assumere decisioni informate'… - _Nico_Piro_ : per evitare di perdere ulteriore supporto al conflitto nell’opinione pubblica? Se gli Usa hanno abbassato i toni al… - EsterEz : RT @Iperborea_: Per essere più precisi: quelli in verde, Sonia Sotomayor (nominata da Obama) Elena Kagan (nominata da Obama) e Stephen Brey… - FrancoFolini : @venierdenis @riotta Gli ultimi giudici fella corte suprema sono stati nominati forzando procedure non democratiche… -