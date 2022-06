Gli incontri dei gran capi di Netflix per specificare: "Non siamo al verde" (Di sabato 25 giugno 2022) La notizia più divertente in questi giorni su Variety – ormai lo interroghiamo come l’oracolo, per sapere se e quando finirà il periodo delle vacche magre o delle vacche inutilmente grasse – riguarda gli incontri che i grandi capi Netflix hanno organizzato a Hollywood. Per convincere la gente del mestiere che gli abbonamenti sono scesi, il calo in borsa c’è stato, ma soldi da spendere ne hanno ancora. “Non siamo al verde” (parole del cronista di Variety), ha spiegato il ceo Ted Sarandos, con Scott Stuber responsabile del settore film, e Bela Bajaria, responsabile della “global television” (si chiama ancora così anche se della vecchia tv restano poche tracce). Hanno cercato di rassicurare i registi e gli agenti, i dirigenti e gli showrunner. Abbiamo ancora soldi da spendere. E ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) La notizia più divertente in questi giorni su Variety – ormai lo interroghiamo come l’oracolo, per sapere se e quando finirà il periodo delle vacche magre o delle vacche inutilmente grasse – riguarda gliche idihanno organizzato a Hollywood. Per convincere la gente del mestiere che gli abbonamenti sono scesi, il calo in borsa c’è stato, ma soldi da spendere ne hanno ancora. “Nonal” (parole del cronista di Variety), ha spiegato il ceo Ted Sarandos, con Scott Stuber responsabile del settore film, e Bela Bajaria, responsabile della “global television” (si chiama ancora così anche se della vecchia tv restano poche tracce). Hanno cercato di rassicurare i registi e gli agenti, i dirigenti e gli showrunner. Abbiamo ancora soldi da spendere. E ...

