Giovanni Allevi | l’annuncio dopo la scoperta della malattia

Pubblicità

fanpage : Giovanni Allevi ha iniziato le cure contro il mieloma - matteosalvinimi : Un abbraccio affettuoso a Giovanni Allevi e un grazie per la sua arte e il suo coraggio. Forza! Lo aspettiamo prest… - Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Allevi: 'Ho scoperto di avere un mieloma'. #ANSA - novasocialnews : Giovanni Allevi e la malattia: 'La mia battaglia è iniziata' - SanMarino_RTV : #SettimanaSalute l'approfondimento #Rtv sul #mielomamultiplo @giovanniallevi #GiuseppeAvvisati -

"La mia battaglia" contro la malattia "è iniziata". Il pianista e compositore, dopo avere annunciato sul suo profilo Instagram di avere un mieloma, torna sul social con un nuovo post in cui annuncia che è iniziato il percorso di cure per combattere il tumore e ...Con queste parole, pubblicate oggi sui suoi canali social, il pianista marchigianoha voluto ringraziare i propri fans per la vicinanza che gli hanno espresso dopo il suo annuncio di ...Proporranno “Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato” in sostituzione della serata che doveva vedere protagonista Giovanni Allevi.Giovanni Allevi ha iniziato la sua battaglia contro il mieloma con il percorso di cure: lo ha comunicato con un aggiornamento su Twitter.