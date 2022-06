Giovanni Allevi | la prima e drammatica foto dall’ospedale | “La battaglia contro il cancro è iniziata”

(Di sabato 25 giugno 2022) La notizia ha sconvolto tutti, unasu Instagram e poche parole a corredo: “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. A scrivere è il noto musicista e compositore. L’annuncio è arrivato la scorsa settimana ed è stato un fulmine a ciel sereno. Quelle poche parole gonfie di paura e allo stesso tempo di speranza hanno sconvolto tutti. Immediati sono stati i messaggi che hanno mostrato vicinanza a. I fan in questo modo hanno iniziato a combattere la stessadel musicista: “Un abbraccio piano piano ma fortissimo”, “Sei un guerriero”, “Tesoro, ti aspettiamo, curati con fiducia”, “Sono con te, meraviglioso guerriero. Siamo tutti con te”. E altri ancora: “Anche se lontano ...

Annullato concerto a Courmayeur per Vivo Verde Per problemi personali legati alla salute dell'artista, ha annunciato l'annullamento delle sue date estive e, quindi, ... La battaglia di contro il mieloma è appena iniziata. Non ha intenzione di cedere, di piegarsi. Il compositore ha condiviso su Twitter un aggiornamento sul suo stato di salute. Parole che danno ... Giovanni Allevi, attualmente ricoverato in ospedale, è tornato sui social con un nuovo messaggio per i suoi fan: ecco le parole dell'artista che ha iniziato la sua battaglia contro il tumore ...