Giornata Mondiale della Vitiligine: Da Kasia Smutniak a Luca Onestini (Di sabato 25 giugno 2022) La Vitiligine si manifesta con macchie bianche sparse in diverse parti del corpo per assenza di melanina sulla pelle. Sono circa 100 milioni di persone nel mondo ad esserne affetti. Gente dello spettacolo, del cinema e della moda come Kasia Smutniak e Luca Onestini sono solo alcuni che hanno dato voce alla loro esperienza, raccontando della malattia. Oggi 25 giugno ricorre la Giornata Mondiale della Vitiligine. Una ricorrenza che ricade proprio nel giorno della morte di Michael Jackson che ne era colpito. Non a caso, l’appuntamento con la Giornata è fissato in estate, quando la pelle è più in mostra e, chi ne è affetto, può sentirsi maggiormente in imbarazzo. A far ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 giugno 2022) Lasi manifesta con macchie bianche sparse in diverse parti del corpo per assenza di melanina sulla pelle. Sono circa 100 milioni di persone nel mondo ad esserne affetti. Gente dello spettacolo, del cinema emoda comesono solo alcuni che hanno dato voce alla loro esperienza, raccontandomalattia. Oggi 25 giugno ricorre la. Una ricorrenza che ricade proprio nel giornomorte di Michael Jackson che ne era colpito. Non a caso, l’appuntamento con laè fissato in estate, quando la pelle è più in mostra e, chi ne è affetto, può sentirsi maggiormente in imbarazzo. A far ...

Pubblicità

enpaonlus : Giornata mondiale del cane in ufficio. Aumentano le accoglienze dei Pets nei luoghi di lavoro ?@RaiNews? ?… - amnestyitalia : TUTTE le persone che scappano dalla guerra hanno il diritto di cercare protezione. #20giugno Giornata mondiale del rifugiato - VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - donadiomaria : RT @fanpage: Giornata mondiale della Vitiligine: “Fatti grandi passi, ma c’è ancora chi esclude i malati” - anubidal : RT @del_iverance: Nel pomeriggio, un gruppo a raggiunto il quartiere centrale di Kipseli dove l'IOM organizzava un evento per la giornata m… -