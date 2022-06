Giornata Mondiale della Vitiligine 2022: il 25 giugno per sensibilizzare sulla malattia della pelle (Di sabato 25 giugno 2022) Tutto inizia con una macchia bianca in un punto del corpo: si manifesta così la Vitiligine, la malattia della pelle che nel mondo colpisce circa 100 milioni di persone. Il 25 giugno di ogni anni si celebra la Giornata Mondiale della Vitiligine, proprio nel giorno della morte della popstar Michael Jackson, che ne era colpito , con l’obiettivo di informare, prevenire e sensibilizzare su questa malattia, molto diffusa, ma a cui spesso non si dedica la giusta attenzione. proprio nel giorno . far conoscere la patologia e creare maggiore consapevolezza sono stati anche diversi personaggi famosi. Oltre a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Tutto inizia con una macchia bianca in un punto del corpo: si manifesta così la, lache nel mondo colpisce circa 100 milioni di persone. Il 25di ogni anni si celebra la, proprio nel giornomortepopstar Michael Jackson, che ne era colpito , con l’obiettivo di informare, prevenire esu questa, molto diffusa, ma a cui spesso non si dedica la giusta attenzione. proprio nel giorno . far conoscere la patologia e creare maggiore consapevolezza sono stati anche diversi personaggi famosi. Oltre a ...

