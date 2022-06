Giochi Mediterraneo: Semeraro (karate), 'voglio divertirmi e vincere, sogno è medaglia olimpica' (Di sabato 25 giugno 2022) Orano, 25 giu. (Adnkronos) - "Sicuramente a Orano è vincere, fare un bel karate e soprattutto divertirmi". Sono le parole di Silvia Semeraro che fissa gli obbiettivi per i Giochi del Mediterraneo, al via stasera in Algeria con la cerimonia di apertura. "Troverò avversarie valide -ha spiegato la karateka pugliese - ma io sono concentrata su me stessa e spero di dare il meglio: l'importante è che esca qualcosa di positivo. A Tarragona nel 2018 mi sono divertita tantissimo e ho portato a casa un oro, poi ho vissuto la splendida esperienza di Tokyo e ora qui a Orano voglio divertirmi e godermi appieno questa gara perché è davvero bellissima e con grandi nazioni". Per il karate Orano 2022 è una vetrina importante per il ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Orano, 25 giu. (Adnkronos) - "Sicuramente a Orano è, fare un bele soprattutto". Sono le parole di Silviache fissa gli obbiettivi per idel, al via stasera in Algeria con la cerimonia di apertura. "Troverò avversarie valide -ha spiegato laka pugliese - ma io sono concentrata su me stessa e spero di dare il meglio: l'importante è che esca qualcosa di positivo. A Tarragona nel 2018 mi sono divertita tantissimo e ho portato a casa un oro, poi ho vissuto la splendida esperienza di Tokyo e ora qui a Oranoe godermi appieno questa gara perché è davvero bellissima e con grandi nazioni". Per ilOrano 2022 è una vetrina importante per il ...

