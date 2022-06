Giochi Mediterraneo: Missori (calcio), 'esordio con Roma magnifico, un onore capitano azzurro' (Di sabato 25 giugno 2022) Orano, 25 giu. (Adnkronos) - "E' sempre bello vestire la maglia della Nazionale italiana soprattutto in una competizione così importante come i Giochi del Mediterraneo. Ci sono tanti atleti e cercheremo di fare del nostro meglio". Sono le parole del gioiellino giallorosso Filippo Missori, impegnato con la nazionale italiana U18 ai Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria. L'Italia ad Orano 2022 è inserita nel Girone B che vedrà gli azzurrini affrontare il Portogallo all'esordio e poi la Grecia e la Turchia. Mentre nel gruppo A si affronteranno Spagna, Francia, Algeria e Marocco. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le semifinali. "Abbiamo fatto una riunione tecnica con mister Franceschini per vedere le caratteristiche dei primi avversari, il Portogallo, ma ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Orano, 25 giu. (Adnkronos) - "E' sempre bello vestire la maglia della Nazionale italiana soprattutto in una competizione così importante come idel. Ci sono tanti atleti e cercheremo di fare del nostro meglio". Sono le parole del gioiellino giallorosso Filippo, impegnato con la nazionale italiana U18 aidelad Orano in Algeria. L'Italia ad Orano 2022 è inserita nel Girone B che vedrà gli azzurrini affrontare il Portogallo all'e poi la Grecia e la Turchia. Mentre nel gruppo A si affronteranno Spagna, Francia, Algeria e Marocco. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le semifinali. "Abbiamo fatto una riunione tecnica con mister Franceschini per vedere le caratteristiche dei primi avversari, il Portogallo, ma ...

