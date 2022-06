Giochi Mediterraneo, in diretta sul sito Coni Cerimonia apertura e gare principali (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta nella storia sarà possibile seguire una manifestazione internazionale multidisciplinare in diretta sul sito del Coni. La novità prenderà il via questa sera, con inizio alle ore 22 italiane, ad Orano in Algeria in occasione della Cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo. Gli appassionati e gli sportivi potranno seguirla attraverso la piattaforma Ott di Italia Team all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/ Per dare maggiore diffusione a questa manifestazione, alla quale prendono parte 369 atlete e atleti azzurri, il Coni ha deciso di aprire alla trasmissione live il suo canale ufficiale di Italia Team che finora è sempre stato legato alle imprese della squadra azzurra, raccontandone però le gesta pre e post ... Leggi su funweek (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta nella storia sarà possibile seguire una manifestazione internazionale multidisciplinare insuldel. La novità prenderà il via questa sera, con inizio alle ore 22 italiane, ad Orano in Algeria in occasione delladideidel. Gli appassionati e gli sportivi potranno seguirla attraverso la piattaforma Ott di Italia Team all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/ Per dare maggiore diffusione a questa manifestazione, alla quale prendono parte 369 atlete e atleti azzurri, ilha deciso di aprire alla trasmissione live il suo canale ufficiale di Italia Team che finora è sempre stato legato alle imprese della squadra azzurra, raccontandone però le gesta pre e post ...

Pubblicità

Federvolley : Si è conclusa un’altra intensa settimana di ritiro in Val di #Fiemme per #LaNazionale ????maschile. Gli azzurri??sono… - Coninews : Dopo 47 anni i Giochi del Mediterraneo tornano sulle sponde della costa algerina. ?????? Tra 3 giorni prenderà il via… - sportface2016 : #GiochidelMediterraneo2022, gare in diretta sul sito del Coni - StraNotizie : Giochi Mediterraneo, in diretta sul sito Coni Cerimonia apertura e gare principali - LocalPage3 : Giochi Mediterraneo, in diretta sul sito Coni Cerimonia apertura e gare principali -