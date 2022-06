Giochi del Mediterraneo, Mouhiidine: “Dopo il 2018, voglio vincere ancora” (Di sabato 25 giugno 2022) Orano – “Sto bene, vengono dall’oro agli Europei di due settimane fa, e voglio conquistare un altro oro. A Terragona 2018, i miei primi, riuscii a farlo mio, quindi sono venuto a Orano con lo stesso obiettivo: dobbiamo vincere di nuovo il medagliere”. L’Italia Team è pronta a sfidare le altre nazioni del Mediterraneo ai Giochi che si svolgeranno in questi giorni. Arrivano forti e decise allora le parole del pugile Aziz Abbes Mouhiidine, impegnato nella categoria dei 91 kg. (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Orano – “Sto bene, vengono dall’oro agli Europei di due settimane fa, econquistare un altro oro. A Terragona, i miei primi, riuscii a farlo mio, quindi sono venuto a Orano con lo stesso obiettivo: dobbiamodi nuovo il medagliere”. L’Italia Team è pronta a sfidare le altre nazioni delaiche si svolgeranno in questi giorni. Arrivano forti e decise allora le parole del pugile Aziz Abbes, impegnato nella categoria dei 91 kg. (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto ...

Pubblicità

Federvolley : Si è conclusa un’altra intensa settimana di ritiro in Val di #Fiemme per #LaNazionale ????maschile. Gli azzurri??sono… - Coninews : Buona la prima per la Nazionale di pallanuoto che supera la Turchia 13-2 ai Giochi del Mediterraneo! ??????? ??… - borghi_claudio : @MirellaManzi @mariamarilucen Brava. Poi Cuttica è una persona squisita, capisco volersi far del male, capisco cert… - mediterranew : Tennistavolo Sassari: Laura Pinna sesto posto con la nazionale Under 15 ai Giochi del Mediterraneo... - _Nico_Piro_ : @StefanBernstein @threadreaderapp Assolutamente d’accordo ma come sai la teoria dei giochi ha salvato il mondo dall… -