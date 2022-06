Giochi del Mediterraneo, Lamorgese: “Emozione vedere così tanti nostri atleti sfilare” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “E una grande Emozione vedere i nostri atleti sfilare così numerosi e così applauditi da tutti. Sono certa che i risultati corrisponderanno all’entusiasmo manifestato da tutti i presenti. Per me si tratta di un piacevole esordio che spero porti fortuna all’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dopo la sfilata dell’Italia alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “E una grandenumerosi eapplauditi da tutti. Sono certa che i risultati corrisponderanno all’entusiasmo manifestato da tutti i presenti. Per me si tratta di un piacevole esordio che spero porti fortuna all’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Lucianadopo la sfilata dell’Italia alla cerimonia di apertura deidel. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

