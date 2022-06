Giochi del Mediterraneo, Giorgia Villa guida la spedizione bergamasca (Di sabato 25 giugno 2022) Vestire la maglia della Nazionale è il sogno che ogni atleta culla sin dal proprio debutto. Una velleità che Giorgia Villa e compagni avranno modo di coronare in occasione della diciannovesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma ad Orano dal 25 giugno al 5 luglio prossimi. La 19enne di Brembate sarà infatti chiamata a capitanare la spedizione orobica che sarà presente in Algeria con dieci rappresentanti suddivisi in sette discipline diverse, decisi ad ampliare il bottino ottenuto quattro anni fa a Tarragona. Apparsa brillante nelle ultime tappe della Serie A1 di ginnastica artistica, Villa ha progressivamente imparato a gestire i problemi alla schiena che l’hanno afflitta nelle ultime stagioni mettendosi in luce sia nella trave che nelle parallele. Specialità che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022) Vestire la maglia della Nazionale è il sogno che ogni atleta culla sin dal proprio debutto. Una velleità chee compagni avranno modo di coronare in occasione della diciannovesima edizione deidel, in programma ad Orano dal 25 giugno al 5 luglio prossimi. La 19enne di Brembate sarà infatti chiamata a capitanare laorobica che sarà presente in Algeria con dieci rappresentanti suddivisi in sette discipline diverse, decisi ad ampliare il bottino ottenuto quattro anni fa a Tarragona. Apparsa brillante nelle ultime tappe della Serie A1 di ginnastica artistica,ha progressivamente imparato a gestire i problemi alla schiena che l’hanno afflitta nelle ultime stagioni mettendosi in luce sia nella trave che nelle parallele. Specialità che ...

