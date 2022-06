Giochi del Mediterraneo 2022, il medagliere completo: la classifica delle Nazioni (Di sabato 25 giugno 2022) Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo 2022, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti delle 26 Nazioni partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere il medagliere per la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. IL medagliere AGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): 1. Albania 0-0-0 2. Algeria 0-0-0 3. Andorra 0-0-0 4. Bosnia Erzegovina 0-0-0 5. Croazia 0-0-0 6. Cipro 0-0-0 7. Egitto 0-0-0 8. Francia 0-0-0 9. Grecia 0-0-0 10. Italia 0-0-0 11. Kosovo 0-0-0 12. Libano 0-0-0 13. Libia 0-0-0 14. Malta 0-0-0 15. Monaco 0-0-0 16. Montenegro 0-0-0 17. ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ilaggiornato deidel, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti26partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere ilper la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. ILAGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): 1. Albania 0-0-0 2. Algeria 0-0-0 3. Andorra 0-0-0 4. Bosnia Erzegovina 0-0-0 5. Croazia 0-0-0 6. Cipro 0-0-0 7. Egitto 0-0-0 8. Francia 0-0-0 9. Grecia 0-0-0 10. Italia 0-0-0 11. Kosovo 0-0-0 12. Libano 0-0-0 13. Libia 0-0-0 14. Malta 0-0-0 15. Monaco 0-0-0 16. Montenegro 0-0-0 17. ...

Pubblicità

Viminale : #Lamorgese ????, in #Algeria ????per i Giochi del Mediterraneo, visita la nave-scuola 'Palinuro' di @ItalianNavy: «I mi… - Federvolley : Si è conclusa un’altra intensa settimana di ritiro in Val di #Fiemme per #LaNazionale ????maschile. Gli azzurri??sono… - Coninews : La cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo e le gare principali in diretta sulla piattaforma OTT… - Atalantinicom : #Atalanta - Iacopo Regonesi ai giochi del Mediterrane... - RobertaFazio7 : RT @Coninews: I portabandiera Diana Bacosi e Luigi Busà pronti a prendere parte alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! ??… -