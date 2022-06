Giochi del Mediterraneo 2022: al via la manifestazione ad Orano, domani subito Busà protagonista (Di sabato 25 giugno 2022) Con la cerimonia d’apertura ad Orano si sono ufficialmente aperti i Giochi del Mediterraneo 2022, con l’Italia protagonista con 369 atleti. L’Italia ha sfilato come 26esimo paese, sotto gli occhi di Valentina Vezzali e Luciana Lamorgese, in uno stadio Olimpico stracolmo di gente. A sventolare la bandiera italiana sono stati Diana Bacosi e Luigi Busà, con quest’ultimo che sarà subito protagonista nella giornata di domani. L’atleta azzurro infatti scenderà sul tatami per inseguire l’oro e arricchire ancor di più il suo palmares. Oltre a Busà, l’Italia potrà contare nella giornata di domani anche sulle ragazze della ginnastica artistica, impegnate nell’all around. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Con la cerimonia d’apertura adsi sono ufficialmente aperti idel, con l’Italiacon 369 atleti. L’Italia ha sfilato come 26esimo paese, sotto gli occhi di Valentina Vezzali e Luciana Lamorgese, in uno stadio Olimpico stracolmo di gente. A sventolare la bandiera italiana sono stati Diana Bacosi e Luigi, con quest’ultimo che sarànella giornata di. L’atleta azzurro infatti scenderà sul tatami per inseguire l’oro e arricchire ancor di più il suo palmares. Oltre a, l’Italia potrà contare nella giornata dianche sulle ragazze della ginnastica artistica, impegnate nell’all around. SportFace.

