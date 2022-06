Ginnastica, Italia per vincere i Giochi del Mediterraneo. Asia D’Amato e Maggio all-arounder; Villa, Alice e Andreoli specialiste (Di sabato 25 giugno 2022) L’Italia vuole dominare i Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 26 giugno al 3 giugno. La Ginnastica artistica sarà grande protagonista nella giornata d’apertura, spazio alle donne che si cimenteranno nella gara a squadre valida anche come qualificazione alla Finale del concorso generale individuale e alle Finali di Specialità. Le Fate hanno tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro nel team-event, il DT Enrico Casella ha convocato la migliore formazione possibile e punta a imporsi dopo i sigilli delle ultime due edizioni. Asia D’Amato e Martina Maggio sono le due all-arounder e saranno impegnate su tutti gli attrezzi. Giorgia Villa salirà esclusivamente sulle ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) L’vuole dominare idel2022, competizione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 26 giugno al 3 giugno. Laartistica sarà grande protagonista nella giornata d’apertura, spazio alle donne che si cimenteranno nella gara a squadre valida anche come qualificazione alla Finale del concorso generale individuale e alle Finali di Specialità. Le Fate hanno tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro nel team-event, il DT Enrico Casella ha convocato la migliore formazione possibile e punta a imporsi dopo i sigilli delle ultime due edizioni.e Martinasono le due all-e saranno impegnate su tutti gli attrezzi. Giorgiasalirà esclusivamente sulle ...

