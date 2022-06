Giffoni | giovani e talentuosi | ecco i nuovi ospiti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiValle Piana (Sa) – Annunciati altri otto nomi degliche, dal 21 al 30 luglio, si confronteranno con gli oltre 5mila juror provenienti da tutto il mondo per la 52esima edizione di #2022. Dopo Lunetta Savino, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini, Erri De Luca, Oliviero Toscani, Valerio Nicolosi, Cecilia Sala, Giorgia Soleri, Ufozero2 e Mario Caruso, arriverà ail 30 luglio Filippo Scotti, interprete di Fabietto in “È Stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Tra glianche Beatrice Grannò, classe 1993, che ha raggiunto il grande pubblico con Doc – Nelle tue Mani nei panni di Carolina Fanti. Attualmente è impegnata sul set di “The White Lotus” prossimamente su HBO, ha inoltre in uscita un album come cantautrice. Voce amata dai ...